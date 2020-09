Déjà que l’équation bonheur et travail était ardue à résoudre… Voici qu’une donnée de poids s’y ajoute : la crise du coronavirus. " Ce n’est pas facile de se sentir bien au boulot, admet Griet Deca, Chief Happiness chez Tryangle, une société de consultance de bien-être et bonheur au travail. La majorité des travailleurs ressent qu’il y a trop de choses à faire en trop peu de temps. " L’étude HIP-Consult menée chaque année montre que depuis trois ans en Belgique, le sentiment de bonheur au travail baisse, " et c’est devenu plus sensible encore en mars ". Quatre travailleurs sur dix seulement sont "résolument optimistes quant à leur travail" d’après le baromètre Jobtimisme de Tempo-Team. Dans le même ordre d’idée, un quart des travailleurs se sent moins énergique au travail et un cinquième dit avoir perdu en sécurité d’emploi.

(...)