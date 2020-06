Selon le dernier baromètre de l’emploi de ManpowerGroup publié ce mercredi, 71 % des 461 employeurs interrogés fin avril en Belgique ont vu leur activité mise partiellement ou totalement à l’arrêt. L’enquête révèle que l’activité a été réduite de moitié dans 40 % d’entre elles, tandis qu’elle a pu se poursuivre quasiment normalement dans une entreprise sur quatre. Le baromètre indique également qu’en Belgique, 11 % des employeurs sondés prévoient de renforcer leurs effectifs d’ici la fin du mois de septembre, alors que 16 % prévoient de les réduire. 62 % des employeurs interrogés n’anticipent aucun changement et 11 % se montrent indécis.

L’Horeca et le commerce de gros et de détail les plus touchés

