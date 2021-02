Cela fait près d’un an que le télétravail s’est installé dans la vie de milliers d’employés et d’indépendants en Belgique. Au niveau pratique et moral, le sujet fait encore débat entre ceux qui se réjouissent de ce nouveau mode de vie, notamment en évitant de longs et pénibles trajets en voiture ou en transports en commun, et ceux qui ont qui rêve de pouvoir retourner au bureau à temps plein, las de devoir trouver de quoi occuper ses enfants quand ils ne sont pas à l’école ou encore de devoir cohabiter avec les adolescents qui vont une semaine sur deux ou un conjoint en télétravail également.

Mais il y a bien un domaine dans lequel tous les télétravailleurs trouveront un inconvénient : le coût financier du télétravail. Nombreux sont ceux qui ont dû acheter du matériel pour s’installer un bureau ou pour participer aux réunions en vidéoconférence. On pense aussi à la facture énergétique qui augmente avec l’utilisation d’internet ou de l’électroménager ou encore la facture du chauffage, puisqu’il faut chauffer sa maison tout au long de la journée.