Pour les aider à faire leurs premiers pas sur le marché de l'emploi, le service public de l'emploi et de la formation professionnelle en Wallonie organise des ateliers interactifs. La première séance en ligne aura lieu le 1er juillet, indique-t-il mardi. En une heure, les participants découvriront de chez eux les services que le Forem propose et comment ce dernier peut les aider à décrocher un emploi. Ils peuvent poser leurs questions en direct et, si cela s'avère nécessaire, demander un rendez-vous personnel.

Une deuxième séance est déjà prévue le 15 juillet. L'inscription est obligatoire sur le site jeunes du Forem ou par téléphone au 0800/93.947.

Les nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi pourront trouver de nombreuses informations utiles à leur insertion professionnelle sur le site du Forem. Durant le confinement, des conseillers de l'Office ont réalisé des vidéos qui y sont accessibles. Différents sujets ont été traités, tels que les "soft skills" (les compétences liées à la personnalité), les compétences en langues, la relance téléphonique?

S'inscrire comme demandeur d'emploi permet d'être accompagné dans sa recherche d'un travail mais aussi d'ouvrir ses droits sociaux (allocations familiales, allocations d'insertion ou de chômage?).