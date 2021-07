C’est dans le Hainaut que la situation est la plus critique : seuls 63,8% des 25-64 ans ont un emploi.

Malgré la crise du coronavirus, 80,3 % des 25-64 ans habitant en Flandre orientale avaient un emploi l’an dernier, selon les derniers chiffres d’Eurostat. La province a aussi le plus faible taux de chercheurs d’emploi (1,8 %). Les 17,9 % restants sont des inactifs, soit des personnes qui ne travaillent pas, mais qui ne sont pas non plus à la recherche d’un emploi.

(...)