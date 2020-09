. La mesure relative aux congés pour motif impérieux d'ordre familial va par ailleurs être réactivée. Dès le 1er octobre, les agents régionaux confrontés à la nécessité de garder leur enfant de moins de 15 ans à domicile seront ainsi autorisés à prendre un congé sans solde.

La volonté du gouvernement wallon est de définir une organisation plus pérenne qui ne dépende plus de mesures particulières adoptées dans l'urgence. "Le personnel du SPW et des OIP devra encore vivre et fonctionner longtemps avec le coronavirus. Notre souhait est d'adopter un cadre juridique adéquat", a souligné la ministre régionale de la Fonction publique, Valérie De Bue. "Le travail sur ce point est en cours", a-t-elle ajouté.