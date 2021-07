Avec la crise du coronavirus, le télétravail s’est imposé dans les entreprises. Si certains employeurs pouvaient encore se montrer réticents à l’égard de cette organisation, ils semblent aujourd’hui pleinement rassurés, à en croire une étude menée par Acerta. Près de sept entreprises sur dix ont désormais confiance en leurs travailleurs en télétravail.

Parmi les conclusions frappantes de l’enquête d’Acerta : les entreprises placent le télétravail en tête de leurs priorités dans le domaine des RH pour les trois prochaines années. Et 39 % des répondants ont opté pour le thème RH "travailler indépendamment des horaires et du lieu", ce qui en fait la réponse la plus choisie. Malgré le retour progressif sur le lieu de travail, le travail à domicile continuera donc à jouer un rôle important dans les entreprises.

(...)