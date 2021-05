Il ne faut pas se leurrer, le télétravail ne fait pas que des heureux, surtout du côté des patrons qui préféreraient avoir un œil sur leurs équipes. Une question de confiance qui ne pose pas de problème partout, mais la crainte est souvent la même : voir la productivité baisser.

Acerta et Stepstone ont mené l’enquête pour savoir si les employés travaillaient réellement moins depuis chez eux. "La plupart des entreprises se sont rapidement adaptées au travail à domicile obligatoire à l’apparition de la crise du coronavirus. Et ce changement a porté ses fruits, selon notre étude qui fait le bilan de plus d’un an de travail à domicile. 49 % des Belges travaillant à domicile affirment qu’ils sont plus productifs dans leur bureau à domicile que dans les locaux de l’entreprise. Un tiers d’entre eux conserve à peu près la même productivité, et 15 % à peine jugent qu’ils travaillent moins à domicile. On révèle également que la moitié des personnes interrogées travaillent aussi tout simplement davantage à domicile. 49 % prestent plus d’heures que lorsque nous pouvions nous rendre au bureau, 41 % autant et seuls 7 % travaillent moins qu’au bureau ", relève l’étude.