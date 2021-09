Les achats des Belges se font de plus en plus en ligne. “Le secteur connaît une modification comme il n’en avait plus connu depuis 1930 et l’arrivée des supermarchés, explique Dominique Michel, le patron de Comeos. La crise du Covid a accéléré ce mouvement du numérique de façon exceptionnelle. Les plateformes, essentiellement celles détenues par des géants comme Amazon et Alibaba, ont multiplié par trois leurs chiffres d’affaires durant la pandémie. Aujourd’hui, une paire de chaussures sur deux est achetée en ligne”. Or les commerçants belges profitent très peu de ces ventes via le net, puisqu’une commande sur deux effectuée en Belgique est préparée à l’étranger, selon les chiffres de Comeos. “On est les rois de l’achat en ligne à l’extérieur de nos frontières, poursuit le patron de Comeos. Aucun pays d’Europe ne connaît une telle déperdition”.