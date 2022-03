Depuis le mois de mars 2020, les contrôles à l’égard des chômeurs ont été moins nombreux en raison de la situation sanitaire. Le contexte a en effet empêché les équipes du Forem et d’Actiris de tourner à plein régime, entre la baisse des convocations pour garantir une distanciation sociale suffisante et la généralisation du télétravail. "Dans le contexte de la pandémie, nous avons adapté notre stratégie de contrôle, souligne l’Onem. Étant donné qu’un nombre record d’entreprises et de travailleurs ont eu recours au système de chômage temporaire, les contrôles de la réglementation corona sont devenus prioritaires."