Travail Distribution du courrier Les syndicats s’inquiètent des conditions de travail à la veille des fêtes de fin d’année.

Plus une entreprise est grande, plus il est difficile de satisfaire tous ses employés. En ajoutant un secteur en pleine mutation où la concurrence est forte et donc les besoins de résultats tout aussi importants, on comprend mieux la situation de bpost.

Ces dernières années, les mouvements de grogne ont été nombreux dans les différents centres de tri du pays, le point d’orgue étant atteint il y a un an lors des négociations portant sur la nouvelle convention collective de travail.

Un an plus tard, on peut dire que l’ambiance est beaucoup plus détendue du côté des travailleurs.

(...)