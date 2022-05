Chaque jour, des dizaines de milliers de conducteurs de poids lourds sont sur la route. Parmi ces conducteurs, 1,66 % sont des conductrices. Un chiffre qui n’a presque pas augmenté en quinze ans, déplore la Febetra, la Fédération des transporteurs et prestataires logistiques belges.

Or, le secteur manque cruellement de main-d’œuvre et les petites annonces sont on ne peut plus claires : les quelque 10 000 entreprises du pays recherchent 5 000 chauffeurs de camion M/F/X ! " Un camion moderne peut être aussi bien conduit par une femme que par un homme. De plus, le travail offre non seulement des responsabilités et de la variété, mais surtout beaucoup de liberté et d’autosatisfaction, selon une enquête auprès des conducteurs ", souligne Isabelle De Maegt de la Febetra.