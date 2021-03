Les travailleurs belges sont plus prudents et les opportunités plus rares.

D’après les récents chiffres du secrétariat social de Securex, les départs volontaires des travailleurs sous contrat à durée indéterminée ont diminué de 18 % par rapport à 2019. À l’inverse, les départs involontaires ont augmenté de 16 % en 2020, notamment en raison d’une hausse importante du nombre de faillites et de départs en (pré)pension qui ont atteint leur taux le plus élevé depuis 2015.