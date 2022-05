Le fait n’a plus à être démontrer : les obstacles que doivent franchir les femmes qui se lancent dans l’entrepreneuriat sont nombreux : reconnaissance, moindre accès aux sources de financement, moindre soutien de leur entourage, confiance. C’est dans ce contexte que les Mompreneurs de Belgique s’est lancé le défi de répondre à ces difficultés et de soutenir ses membres en s’engageant dans le projet WE’RE IN.

Un projet européen Erasmus+ qui a permis la relation de femmes entrepreneuses en France, en Espagne et en Allemagne. Ce sont 12 belges qui à travers l’implication des Mompreneurs, sont parties quatre jours pour partager leurs expériences et leurs pratiques dans leur secteur de l’industrie textile, de la photographie, du coaching et de la communication. A l’inverse, des entrepreneuses françaises sont venues s’immerger dans le quotidien des belges.

WE’RE IN a atteint ses objectifs qui sont d’encourager, augmenter et soutenir le développement de l’entreprenariat au féminin s en Europe, en accompagnant leurs initiatives, en développant les compétences managériales et en soutenant le développement de leurs activités. Cela passe par la formation et l’échange entre femmes de différents pays.

Les résultats de ce projet seront disponibles via les Mompreneurs asbl . Les plus intéressés peuvent s’inscrire à la soirée de clôture est prévue ce mercredi 18 mai. Sera exposé l’ensemble des outils et formations en place, l’impact sur les différents réseaux féminins de cette expérience européenne et cela sera accompagné de témoignages d’entrepreneuses françaises et de l’expérience belge. Il y a encore beaucoup à faire pour l’entrepreneuriat au féminin, mais avec les Mompreneurs et ce projet WE’RE IN, cela avance dans le bon sens pour plus d‘équité.



Le mercredi 18 mai de 17h30 à 19h30

BeCentral

Cantersteen, 10/12

1000 Bruxelles

Inscriptions: https://my.weezevent.com/cloture-du-projet-erasmus-were-in