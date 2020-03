Soixante pour cent des entreprises alimentaires connaissent une augmentation de l'absentéisme et 39% d'entre elles en ressentent un impact sur leur production, selon une récente enquête de la Fevia auprès de ses membres. La fédération de l'industrie alimentaire demande dès lors au gouvernement fédéral d'encourager les entreprises du secteur et leurs collaborateurs qui continuent à travailler. "(...) nos entreprises sont confrontées à une forte augmentation des coûts en raison des incapacités de travail et de toutes les dépenses et difficultés supplémentaires liées à la gestion de la crise du coronavirus. Les entreprises ont, elles aussi, besoin d'un soutien supplémentaire", souligne dans un communiqué le CEO de Fevia, Bart Buysse.

La fédération sectorielle appelle également "tous les Belges" à soutenir les "héros du secteur alimentaire", c'est-à-dire tous les travailleurs, agriculteurs y compris, "qui continuent à travailler afin d'assurer la production et l'approvisionnement alimentaires". Fevia invite pour ce faire les internautes à utiliser le hashtag #FoodHeroes sur les réseaux sociaux.