Emilie est apprenante en formation de libraire. Avant, elle était pourtant à l’université où elle a fait 4 ans d’études en psychologie. Le choix n’a pas été facile au début mais l’envie de pratique l’a emporté : "Cela me manquait vraiment la pratique. J’ai eu la chance de trouver directement un stage et j’ai eu très vite des responsabilités. Ça m’a permis de comprendre davantage en quoi consiste le métier de libraire. Parfois, on veut avancer de sa propre façon et il faut juste prendre son envol. Je n’ai absolument pas de regrets d’avoir commencé cette formation !"