Dimitri, kinésithérapeute, se prépare prudemment au déconfinement: "On va mettre en place une réouverture progressive en renforçant les mesures" © D.R. Travail Nathalie Dumont

A Malonne, le centre médical pluridisciplinaire Monthera va encore renforcer les précautions.

Les kinés, comme la plupart des médecins, ont aussi ralenti drastiquement leurs activités. "Depuis le début du confinement, on est à 15-20 % de rentabilité" , souffle Dimitri Piraux, du centre médical Monthera à Malonne où une vingtaine de médecins (kiné, diététique, psy…) pratiquent. "Il n’y a pas que le Covid. On assure une garde pour les urgences ou les soins post-opératoires mais avant, on pouvait prendre jusqu’à vingt patients par jour chacun. Maintenant, on est à cinq". (...)