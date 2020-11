C’est un phénomène qui commence à devenir régulier depuis le début du confinement: les licenciements à distance via des plateformes de vidéoconférence. Les entreprises qui doivent licencier des travailleurs pendant cette crise le font en effet plus souvent via Zoom, Teams (ou d'autres plateformes), afin de respecter les mesures sanitaires. C'est d’ailleurs ce qui est arrivé à Luka Cruysberghs, la chanteuse d'Hooverphonic il y a deux semaines.

Mais une entreprise peut-elle annoncer virtuellement à son travailleur qu’elle met fin à son contrat de travail ? “Juridiquement, un rendez-vous physique n’est pas obligatoire”, répond Amandine Boseret, juriste chez Acerta. Mais l’employeur ne peut pas faire tout et n’importe quoi, et surtout, il y a des recommandations à suivre, qui ont tendance à passer au second plan durant la crise que nous traversons.

(...)