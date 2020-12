Et si on parlait un peu d’optimisme sur le marché de l’emploi ? Si la crise économique nous fait ressentir de plus en plus d’effets, tous les patrons ne voient pas les mois à venir remplis de faillite et de licenciements. Une grande étude menée par Indeed permet d’examiner l’évolution du marché du travail en Belgique et dans les pays voisins.