Alors que le télétravail est en train de s’installer comme étant la nouvelle norme, les Belges seraient-ils demandeurs d’un retour plus important au bureau ? C’est en tout cas ce qui ressort d’une étude réalisée par Ivox et révélée par Comet Meetings, huit Belges sur dix plébisciteraient d’ailleurs plus de réunions présentielles afin de se retrouver avec leurs collègues.

Toujours selon l’enquête, seulement 11 % préfèrent les meetings virtuels. L’importance des réunions physiques pour lutter contre la déprime des employés semble donc plus forte que jamais depuis le début de la crise et après deux années de pandémie et de télétravail parfois contraint.