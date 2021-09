Alors que la fin de l’année universitaire est arrivée et que les employeurs espèrent recruter à tour de bras de nouveaux talents, les jeunes diplômés sont 16 % de moins à se lancer sur le marché du travail que l’année dernière. Et pourtant, cette année voit 45 % d’offres d’emplois supplémentaires par rapport à 2020, et même 30 % de plus par rapport à 2019, avant même le début de la crise sanitaire, selon une étude réalisée par le groupe Page Personnel, un spécialiste du recrutement en Belgique. Alors comment expliquer ce décalage ?