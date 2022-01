Avoir un bon travail permet aussi de se sentir bien hors des heures de travail. Un bon équilibre travail-vie privée est dès lors essentiel. C’est l’expérience que vit Marc, employé de magasin chez Colruyt Boom, depuis qu’il travaille pour la chaîne de distribution. Et grâce à l’auto-planification des heures de travail, il peut profiter de son passe-temps favori. « On est toujours prêt à vous aider, pour quelque problème que ce soit. »

Marc est employé de magasin chez Colruyt Boom depuis onze ans maintenant. A un certain moment, des problèmes de santé l’ont poussé à revoir son plan de carrière. « Jamais je n’aurais pensé travailler un jour pour Colruyt. Je suis menuisier de formation et j’étais actif dans le secteur de la construction. Lorsqu’on m’a diagnostiqué une épilepsie nocturne, avec plusieurs crises par an, de nombreuses portes professionnelles se sont fermées. Une connaissance qui travaillait ici savait que je recherchais du travail et m’a suggéré de me présenter chez Colruyt. Ils ont tout de suite été ouverts à une collaboration », se souvient Marc.

Humain et attentionné

Marc considère Colruyt Group comme un employeur particulièrement humain et prévenant. « S’il y a un problème, Colruyt recherche toujours une solution satisfaisante pour l’entreprise et le collaborateur. Engager une personne souffrant d’épilepsie n’est pas évident pour une entreprise. Quand mon épouse téléphone le matin pour prévenir que j’ai eu une crise, mes collègues le comprennent parfaitement. Nous sommes un très bon groupe, nous nous soutenons et respectons mutuellement. C’est un sentiment très agréable, le nouveau collègue n’est pas jeté dans la cage aux lions. Vous recevez une bonne formation et vous pouvez toujours compter sur une écoute en cas de questions. »

Auto-planification

Un grand avantage chez Colruyt est que les collaborateurs peuvent planifier leurs heures de travail, ce qui a des effets positifs et agréables sur la vie privée. « Je chante dans un groupe a cappella et nous répétons le lundi soir. Je peux donc indiquer sur le planning vouloir terminer à temps ce jour-là pour pouvoir rentrer tranquillement à la maison et manger avant les répétitions. Si vous devez régler quelque chose un jour en semaine, vous pouvez aussi l’indiquer sur le planning. Nous travaillons généralement le samedi, il faut en tenir compte quand vous commencez à travailler ici, mais nous pouvons en principe prendre jusqu’à huit samedis par an. On peut donc parfaitement harmoniser le travail et la vie privée. »





Pas que des chiffres

« Si vous avez un problème, qu’il soit psychique, physique ou d’autre nature, il y a toujours quelqu’un de disponible au siège pour vous apporter un soutien », poursuit Marc. « Le fonds de solidarité au sein du groupe est une très bonne initiative. Chaque collaborateur verse un euro par mois. Le collègue qui rencontre un problème financier peut compter sur un soutien éventuel. Chez Colruyt Group, vous ne travaillez pas pour une entreprise qui vise uniquement les chiffres. Le collaborateur est central. Une personne qui se sent bien fait spontanément quelque chose en plus. »

Initiative

Colruyt encourage les collaborateurs à prendre des initiatives. « Si vous avez une bonne idée, vous pouvez la proposer ou la tester, nous avons donc une certaine liberté et confiance », souligne Marc. « En ce qui met concerne, j’aime l’ordre et la propreté. Avant, il y avait des choses qui trainaient parfois. J’essaie d’encourager les collègues à tout bien ranger. J’aime réfléchir aux solutions qui sont bonnes pour notre environnement de travail. « Le contact social avec les clients est incroyable. Certains clients me considèrent comme un ami avec qui ils aiment discuter. Ceci et l’ambiance entre les collègues définit bien le caractère familial de Colruyt.

Intéressé par un poste d’employé de magasin chez Colruyt Group? Consultez nos offres d’emplois et bienvenue chez vous!