MediaMarkt: la restructuration ne touchera pas la Belgique Travail Isabelle Lemaire © BELGA

Le groupe allemand Ceconomy, propriétaire des magasins MediaMarkt et Saturn, avait annoncé le 5 août son intention de supprimer, hors Allemagne et dans les 2 à 3 ans, 3500 emplois temps plein en Europe sur les 45.000 qu'il compte et de fermer plusieurs magasins, en raison de leur baisse de fréquentation liée à la crise du Covid-19.