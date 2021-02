Si certains secteurs se portent bien, d’autres éprouvent beaucoup plus de difficultés à sortir de la crise.

Depuis octobre 2020, le nombre d’offres d’emploi sur le marché du travail en Belgique se situe à un niveau inférieur de près d’un tiers (32 %) par rapport à celui de l’année précédente. Cette tendance se poursuit au cours de la première semaine de 2021. Dans certains secteurs, néanmoins, l’impact reste énorme, avec une baisse de 50 à 70 % des emplois disponibles par rapport à l’année précédente.

Une analyse réalisée par Indeed, le plus grand site d’offres d’emploi au monde et en Belgique. “Tous secteurs confondus, le nombre d’emplois vacants a dégringolé après l’annonce du premier confinement à la mi-mars 2020 : moins 40 % à la fin du mois de mai 2020 et ce chiffre s’est maintenu jusqu’en octobre 2020. Il y a eu, depuis, un léger mieux, mais la reprise reste au ralenti. Il y a maintenant 32 % de postes vacants en moins qu’au début du mois de janvier 2019, explique Arjan Vissers, responsable de la stratégie à Indeed. Reste à voir quelles mesures seront prises par les autorités pour juguler l’arrivée des variants du coronavirus et de quelle façon, elles auront un impact sur les offres d’emploi.”