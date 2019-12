Le nombre de demandeurs d'emploi en Wallonie repasse sous la barre des 200.000, pour atteindre, fin novembre, 199.128 demandeurs d'emploi inoccupés, une baisse de 4,1% par rapport à la même période en 2018, annonce lundi le Forem.

Le taux de demande d'emploi s'établit désormais à 12,5% (contre 13,1% en novembre 2018). Dans le détail, la Wallonie compte 125.326 demandeurs d'emploi (DE) demandeurs d'allocations et 29.599 jeunes en stage d'insertion professionnelle. Le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés (DEI) en Wallonie comprend également 30.152 demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et 14.051 demandeurs d'emploi inscrits librement.

L'ensemble des classes d'âges sont en recul et c'est parmi les demandeurs d'emploi inoccupés âgés de moins de 30 ans que les diminutions sont les plus marquées: - 8,6% auprès des personnes âgées de 25 ans à moins de 30 ans et - 6% parmi celles de moins de 25 ans.

Sur base mensuelle, le nombre de DEI a baissé de 2,4%, équivalant à 4.930 personnes de moins dans la demande d'emploi qu'en octobre 2019.