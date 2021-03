La Défense compte deux fois plus de candidats que l’an dernier à la même époque.

Plus que jamais, l’armée recrute. Et pour cause, la Défense s’attend à voir partir 10 000 nouveaux pensionnés dans les cinq prochaines années et espère ainsi compenser les départs grâce à l’embauche de plus de 2 000 personnes par an.

En 2021, elle recrutera d’ailleurs un nombre record de 2 500 militaires ainsi que 150 civils avec 1.250 recrutements prévus de soldats et matelots, 800 de sous-officiers et 250 d’officiers.

(...)