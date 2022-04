L’un des visages les plus connus à l’aéroport de Zaventem est assurément celui de Patrick Van de Walle. Depuis 28 ans, l’agent de sécurité de G4S contrôle les voyageurs et leurs bagages. « Je perçois l’aéroport comme une porte sur le monde. J’aime discuter avec les gens et les aider à atteindre leur destination en toute sécurité. »

C’est en 1984 que Patrick fait ses premiers pas dans le secteur de la sécurité. « J’ai d’abord été agent de sécurité à l’armée avec un berger allemand à mes côtés », nous explique-t-il. « Après dix ans, je suis parti vers d’autres horizons. J’aime les avions et j’ai sollicité comme agent de sécurité à l’aéroport. En juillet, cela fera 28 ans. A l’époque, cet emploi fut un challenge pour moi. Nous faisons un travail important pour que les passagers puissent arriver en toute sécurité à leur destination. On ne peut comparer cela à aucun autre emploi. L’aéroport est un lieu spécifique. »

Social

Patrick contrôle les voyageurs via le dispositif à rayons x. Il analyse notamment les images des bagages à main. Il apprécie l’aspect social de son travail. « En tant qu’agent de sécurité à l’aéroport, on est constamment en contact avec diverses personnes et cultures. L’aéroport est une porte sur le monde. La diversité est belle et fait partie de la vie. J’aime discuter avec les voyageurs. C’est passionnant de découvrir des personnes que je ne rencontrerais nulle part ailleurs dans des circonstances normales. Je me suis déjà retrouvé face à face avec des personnalités du monde politique et culturel et j’ai même déjà inspecté les Diables Rouges », dit-il en riant.

Une bonne ambiance

Patrick considère la bonne ambiance entre collègues comme un gros plus. « Je travaille au sein d’un grand groupe de chouettes collègues et l’ambiance est vraiment bonne. Qu’est-ce qui rend le travail agréable ? Il y a de l’humour et une bonne entente, des ingrédients qui apportent aussi une plus-value hors de la vie professionnelle. Nous pouvons compter l’un sur l’autre et résoudre éventuellement les problèmes ensemble. C’est important quand on est responsable de la sécurité d’autrui. Une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible, il faut pouvoir compter sur les collègues », estime Patrick.

Training on the job

G4S prévoit des formations et des cours pour préparer les nouvelles recrues. Patrick s’occupe des nouveaux collègues en tant que mentor via le training on the job. « J’aide les nouveaux collègues à intégrer leur fonction », résume-t-il. « Un nouveau collègue travaille par exemple trois jours à mes côtés. Il est crucial de bien accueillir les nouvelles recrues. Je suis le premier point de contact en tant que mentor et je mets tout en œuvre pour qu’elles se sentent bien et restent. J’ai moi-même été nouveau ici, je sais ce que l’on ressent. Et voyez : après 28 ans, je me sens comme chez moi. »

Système d’équipes

Quiconque veut travailler chez G4S doit tenir compte de la flexibilité requise par le travail. « Ce n’est bien évidemment pas un job de 9 à 5. Nous travaillons selon un système d’équipes et les week-ends. Il faut pouvoir s’y retrouver », dit-il. « Cela ne m’a personnellement jamais posé de problème. Si vous travaillez durant le week-end, vous êtes alors à la maison en semaine pour régler vos affaires. Une médaille a toujours deux faces. Je suis flexible et mon employeur en tient compte. Une bonne relation est importante. »

Opportunités

Une fois que l’on entre chez G4S comme agent de sécurité, des opportunités de croissance existent, fait savoir Patrick. « Vous commencez comme agent de sécurité mais vous pouvez très bien évoluer vers des postes de team leader ou superviseur. C’est à vous de savoir ce que vous voulez atteindre au cours de votre carrière. G4S vous offre des opportunités et vous soutient totalement. Vous pouvez aussi changer de lieu de travail chez G4S si vous voulez changer d’air. Les opportunités sont légion. Moi ici, je suis comme un poisson dans l’eau », conclut Patrick en riant.

