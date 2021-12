En cette période à nouveau incertaine, de nombreux demandeurs d’emploi peinent à relancer leur carrière. Car si les chiffres des offres d’emploi sont à la hausse, beaucoup déclarent qu’il est plus difficile aujourd’hui de trouver du boulot qu’avant la crise. Analyse des chiffres de la dernière enquête menée par la société de recrutement Robert Half. "L’incertitude engendrée par la crise du coronavirus a entraîné une sorte d’essoufflement du marché du travail. Cependant, depuis un an, le mode ‘pause’ a été abandonné au profit du mode ‘avance rapide’. Les entreprises ont recommencé à croître et sont plus que jamais à la recherche de nouveaux talents. Cette tendance est également perceptible au vu de l’augmentation du nombre de postes vacants. En effet, selon les chiffres récents du VDAB, on assisterait à une augmentation de 47 % du nombre de postes vacants pour Bruxelles et la Wallonie et de 37,5 % en Flandre, par rapport à la fin de l’année dernière", relève l’étude.