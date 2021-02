Les grandes décisions économiques et politiques au niveau international peuvent parfois avoir des conséquences inattendues dans la vie des Belges. On le voit évidemment avec la crise que nous traversons actuellement et tous ces effets négatifs. Mais cela vaut aussi pour d’autres sujets, comme le Brexit. Après des mois et des mois de discussions, un accord a finalement été trouvé entre le Royaume-Uni et l’Europe pour une sortie en douceur de l’Union. On a beaucoup parlé des effets directs sur l’économie des pays concernés, et on découvre aujourd’hui une nouvelle conséquence, positive, pour la Belgique : le Brexit génère de nouvelles offres d’emploi. C’est ce que révèle une étude menée par la plateforme de recrutement Indeed.

Et un métier profite vraiment du Brexit puisque l’État belge recherche des douaniers pour compléter ses effectifs...