On en rêve tous : gagner au Lotto. Pour quitter son job ? Pas si sûr à en croire une enquête menée par Tempo-Team auprès d’employeurs et de travailleurs. Ainsi, la moitié des sondés ne mettraient pas un terme à leur carrière s’ils devenaient "scandaleusement riches" comme rappelé dans les pubs pour l’Euromillions. Toutefois, 41 % démissionneraient s’ils remportaient une grosse somme à la loterie.

L’enquête révèle que poursuivre ou pas son travail si l’on décroche la timbale dépend aussi du statut du travailleur. Les fonctionnaires tiennent fort à leur emploi et sont davantage enclins à continuer à travailler (47 %), même s’ils étaient plus riches de quelques millions d’euros. Pour les employés (42 %) et surtout les ouvriers (38 %), continuer de se lever chaque matin pour aller bosser semble moins évident quand on est millionnaire.