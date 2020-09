Expert en recrutement, Olivier Dufour se veut optimiste et donne des pistes pour trouver un nouvel emploi.

Trouver un nouveau job en cette période, voilà qui paraît bien compliqué. Qu’on soit fraîchement diplômé ou à la recherche d’un nouveau défi, le contexte de crise sanitaire n’invite pas à se pencher sur les différentes offres qui sont sur le marché de l’emploi.

Pourtant, il semble que ce soit loin d’être une mission impossible. Olivier Dufour, Executive Director de Page Personnel, le bureau de recrutement spécialisé dans les profils juniors et les intérims, veut adresser un message rassurant et positif. " Coronavirus ou pas, il n’est jamais facile de trouver un emploi. Le virus ne rend pas les choses beaucoup plus compliquées, et même si des secteurs comme ceux du tourisme, de l’événementiel ou encore de l’Horeca souffrent, il y en a d’autres qui reprennent bien leurs activités. "