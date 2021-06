Une nouvelle phase de déconfinement vient d’être amorcée et, avec elle, de nouvelles règles, notamment pour le télétravail. Mais entre les droits, devoirs et obligations, il n’est pas toujours simple d’y voir clair. Group S, secrétariat social, nous aide à y voir plus clair.

Le retour au bureau peut-il être imposé par l’employeur ?

"Le télétravail n’est plus obligatoire mais fortement recommandé pour tous les emplois où il est techniquement possible. L’employeur devra continuer à veiller au respect des règles sanitaires sur le lieu de travail. Désormais, l’employeur peut donc demander à ses travailleurs de revenir au bureau en les informant et en les formant sur les mesures de prévention applicables en entreprise." Cependant, comme l’a souligné le Comité de concertation, "il est demandé aux employeurs de faire preuve de souplesse dans ce lent retour à la normale, afin de tenir compte des sensibilités de travailleurs qui ont été tenus d’adapter leur vie professionnelle et leur vie privée depuis plusieurs mois. Par ailleurs, les précautions habituelles sur le lieu de travail resteront pleinement en vigueur."

L’employeur peut-il imposer un retour en présentiel à 100 % ?