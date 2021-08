Des mois de télétravail sont passés par là et l’attrait du confort le dispute aujourd’hui à la tenue formelle.

On est encore en pleine période de vacances, août, c’est le mois du vide en principe dans les grandes villes. Mais on avance inexorablement vers la rentrée et le retour progressif au bureau pour des centaines de milliers de personnes. La question ici n’étant pas : 2 jours de travail à domicile et 3 jours au bureau ou l’inverse ? Mais bien : chemise ou polo ? Veste stricte ou pantalon de jogging fluide ? Chino, jean ou pantalon de costume ? Ces questions ne sont pas aussi superficielles qu’elles n’y paraissent au premier abord. Beaucoup de professions tertiaires ou quaternaires ont travaillé massivement à la maison. Pensez : côté Commission européenne, on est encore à 80 % de télétravail et elle table sur un retour à 60 % de ses employés ! Dans les banques, les assurances, les start-up, on bossait à l’aise en t-shirt ou chemise pendant les zoom...