Le Belge est culturellement pudique sur son salaire, mais les mentalités évoluent. Gagnez-vous tous les mois ce que vous méritez ? Etes-vous payé.e à la hauteur de ce que vous estimez ? Selon une étude réalisée par StepStone, si six personnes sur dix se déclarent globalement satisfaites de leur salaire, elles le sont nettement moins quant à la manière dont il est calculé. Beaucoup ne le trouvent pas proportionnel à leurs prestations et aspirent à plus de transparence. Découvrez comment stimuler facilement l’évolution de votre salaire.

Idée de génie ou plan foireux ?

Durant la crise sanitaire, le chômage temporaire et la stagnation des résultats des entreprises ont mis la hausse des salaires sous pression, mais la pénurie sur le marché du travail et la force des talents ont donné une impulsion positive à l’emploi. Fait remarquable, si la satisfaction varie quelque peu d’un secteur à l’autre, 59% des Belges sont tout aussi satisfait·es de leur salaire actuel et dans la même proportion qu'avant la crise du coronavirus. C’est le résultat d’une étude réalisée par le site de recherche d’emploi StepStone. Le salaire moyen des Belges a même augmenté de 1,8% pendant la crise. Mieux, pour la nouvelle génération de travailleurs, la rémunération n’est plus un tabou. Or, si les salaires sont connus dans le secteur public, ils le sont moins dans le secteur privé. « On constate effectivement une nette évolution à ce sujet, surtout chez les jeunes où il n’y a pas de gêne à partager ce genre d’information. Il y a une volonté de transparence au niveau de l’entreprise et les salaires n’y échappent pas » , nous explique Olivier Stroobant, Directeur Général de StepStone Belux.

Un baromètre de satisfaction

Le salaire varie classiquement en fonction de facteurs tels que notamment le secteur, le type d'emploi, la formation, les compétences, la carrière et la ville. Mais les attentes évoluent et s’expriment. « On se dirige vers un modèle où l’on va de plus en plus partager une fourchette minimum et maximum de salaire pour une fonction donnée et l’on va exiger une certaine transparence sur l’évolution de ce range », poursuit Olivier Stroobant. « Et lorsque l’on parle de transparence, on parle aussi de flexibilité car on constate que les travailleurs ont des aspirations différentes de ce qu’ils souhaitent retrouver dans leur pack salarial. Au-delà de l’équité et de la parité hommes/femmes, l’enjeu n’est donc pas tant de se comparer aux autres, mais de trouver son propre équilibre ». C’est donc une autre tendance nouvelle qui va aussi s’inscrire dans la durée ? « Effectivement, le salaire est et restera toujours un critère important pour que les entreprises gardent leurs meilleurs talents à bord. Mais, les barèmes attendus par les salariés ne sont plus seulement liés à l’âge et établis sur base de l’ancienneté. Dans cette logique, il est certain que sur un marché du travail tendu, les candidat.es ont donc plus que jamais les cartes en main pour choisir leur employeur. Ce besoin nouveau est un véritable défi pour le management de nos organisations », ponctue Olivier Stroobant.

Un comparateur de salaire

Mais, si vous voulez atteindre vos objectifs professionnels, vous devez connaître la valeur de votre travail. Celle-ci est basée sur vos propres capacités et sur la comparaison directe avec les autres, mais aussi sur base de vos aspirations. Comment évolue vos revenus lorsque vous en modifiez certains éléments ? Découvrez-le en simulant différents scénarios possibles. Connectez-vous sur votre compte StepStone et accédez à votre comparateur de salaire personnel pour vérifier votre situation actuelle. Il est basé sur l'analyse scientifique de centaines de milliers d'enregistrements. Il vous guidera, étape par étape, vers votre salaire souhaité.