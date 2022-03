Depuis mars 2020, le monde de l’emploi a connu de profondes modifications. Il y a eu le télétravail, bien sûr, mais aussi le désintérêt pour certains jobs, comme ceux de l’HoReCa, par exemple.

Car les potentielles recrues ont parfois pris goût à un travail plus stable et confortable, depuis la maison, à tel point que certains ont perdu en motivation. C’est en tout cas l’avis de beaucoup de patrons, qui estiment que les erreurs de casting sont beaucoup plus nombreuses qu’avant la crise.