Qu’on en ressente le besoin au niveau professionnel ou personnel, un coach peut aider à sortir du fossé dans lequel on se trouve. Mais pour cela, il faut trouver le bon ! Or, le nombre de coachs autoproclamés est en augmentation. Un problème parce que les formations et l’adhésion au code éthique et déontologique de la Fédération internationale des coachs notamment garantissent le degré de professionnalisme des coachs.

Pour savoir à qui l’on a affaire, il n’y a pas de secret, il faut pouvoir vérifier si le coach a des certifications. "Un bon coach vous accompagne dans la définition et la réalisation d’un objectif personnel et/ou professionnel spécifique. Quel que soit le coach avec lequel vous choisirez de travailler, veillez à rester suffisamment critique : un coach professionnel certifié saura vous pousser dans vos retranchements afin que vous puissiez vous remettre en question. Il vous aidera à trouver vos propres solutions sans vous imposer les siennes, en restant le plus objectif possible. Il s’agit avant tout d’un partenariat et d’une collaboration visant à l’autonomie du clien t", assure Gaëtane Lenain, présidente d’ICF Belgium.

Avant de vous mettre en quête d’un coach, mieux vaut aussi déterminer clairement son objectif. Il sera ainsi plus facile de trouver quelqu’un qui travaille avec une méthodologie adéquate.

Un lien personnel… mais pas trop

Interviewez au moins trois coachs, conseille la fédération. Et interrogez-les sur leur expérience, leurs compétences, leurs qualifications, leurs références. "Demandez-leur de partager avec vous une ou plusieurs success-stories. Vous allez nouer une vraie relation avec votre coach, vous voulez donc quelqu’un avec qui vous pouvez développer un lien personnel", conseille-t-on à l’ICF.

De façon pratique, veillez aussi à la transparence dès le début : le coût d’une séance, le nombre moyen de séances nécessaires à vos objectifs, le rythme, le déroulé d’une séance, …

Les prix peuvent varier considérablement, car les coachs décident eux-mêmes de ce qu’ils demandent, alors informez-vous bien.