C’est un des grands paradoxes du marché de l’emploi en Belgique. Alors que le taux de chômage demeure important surtout en Wallonie, qui est confrontée à un chômage considérable avec 49 % des 190 000 demandeurs d’emploi enfermés dans un chômage de longue durée, et à Bruxelles, de nombreux secteurs manquent de postulants.

C’est le cas des métiers techniques, que ce soit dans le secteur ferroviaire ou au sein de l’armée et dans le privé, qui occupent une place prépondérante dans la liste des jobs en pénurie. " Ce sont des jobs qui souffrent d’une image éculée et dépassée, pointe du doigt Thierry Ney, porte-parole du Forem. Ce ne sont pas des métiers valorisés et mis en avant par les principaux influenceurs auprès des jeunes, que ce soit les médias, la famille ou les amis. On ne pousse pas à s’orienter vers ce secteur, on va davantage mettre en avant des études de médecine ou sciences-politiques. C’est un job qui reste lourd physiquement mais qui a largement évolué, on n’ambitionne plus le métier comme avant, notamment avec le développement de la robotisation. De plus, il y a une véritable quête de sens au sein de ces métiers, on peut travailler autour de l’économie d’énergie, on prend part à la construction de la nouvelle société et il y a aussi de beaux salaires."