Le mois de septembre qui se profile à l’horizon va marquer une nouvelle rentrée remplie d’interrogations dans les écoles, notamment à cause de la pandémie et d’une possible quatrième vague. Il n’empêche que le dernier Codeco a annoncé toute une série d’assouplissements qui prendront effet dans les semaines à venir. L’un d’eux concerne le télétravail, qui reste fortement encouragé, mais qui ne sera plus obligatoire. De nombreuses entreprises vont donc rappeler, au moins partiellement, leurs employés. Comme un air de rentrée des classes pour certains qui ont quelques appréhensions, comme l’explique une étude menée par Securex. "Les travailleurs sont soulagés de pouvoir retourner au bureau, mais ils se sentent également plus fatigués et surmenés. Tant les travailleurs que les employeurs doivent s’habituer au mode de travail hybride mais, avec la bonne approche, la combinaison entre travail à domicile et travail au bureau peut être bénéfique pour les deux partis", explique en préambule Guillaume Bosmans, HR Research Associate chez Securex.