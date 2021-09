La crise du coronavirus a secoué de nombreux secteurs. La sécurité privée a plutôt bien résisté malgré un événementiel à l’arrêt. Seule entreprise 100 % belge (et même liégeoise), Protection Unit compte plus de 1 600 employés et continue à embaucher. Un métier où il y a du boulot, ce n’est pas si courant par les temps qui courent.

En 2021, nous sommes à mille lieues du cliché du malabar musclé comme une armoire à glace et au regard noir. Désormais, la profession se féminise et se diversifie. Aéroports, hôpitaux, grande distribution, universités, Grand Prix de F1, télésurveillance et on e n passe.

"Pour un jeune qui a envie de travailler, il y a du boulot", affirme Nicolas Van Ysendyck, le directeur commercial de Protection Unit. "Il n’y a ni limite d’âge ni de sexe. À l’issue d’une formation, vous pouvez aller sur le terrain."