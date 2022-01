Rien ne va plus côté travail… Plus de 2 Belges sur 4 (41 %) ont dû intensifier leur rythme de travail. Et un nombre grandissant d’employés (1/4) rencontrent des difficultés de plus en plus grandes à maintenir l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée alors que perdurent la pandémie et les contraintes qui s’ensuivent.

Ce n’est pas nouveau : il y a un ras-le-bol certain concernant le télétravail redevenu la règle. Mais ce qui l’est, c’est que d’après les résultats d’une étude menée à l’initiative du prestataire de services RH Tempo-Team, le problème n’est pas là où on l’attend !