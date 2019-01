À l’aube de cette nouvelle année, nombreux sont ceux qui ont déjà planifié leurs voyages… ou y pensent sérieusement. C’est en se basant sur les données de recherche, de réservations et de "whishlists" (listes de souhaits) qu’Airbnb dévoile la liste des destinations "tendance" de cette année 2019. De quoi donner quelques idées aux indécis…

Celle qui enregistre la plus forte augmentation, à la fois des réservations et des recherches (respectivement +295 et +210 %), c’est Kaikoura (notre photo d'illustration), une ville côtière de Nouvelle-Zélande qui a été fortement endommagée par un tremblement de terre en 2016. Elle fait donc un retour en force. Les amateurs de baleines et de phoques devraient être comblés, paraît-il. La 2e place est occupée par Xiamen, une ville portuaire entourée d’îles (dont une, Kulangsu, réservée aux piétons) dans le sud-est de la Chine, idéale pour les amateurs de fruits de mer.

Dans les destinations européennes, on retrouve… la Normandie en 4e position. Le 75e anniversaire du débarquement pousse visiblement à découvrir les lieux. En 9e position, les Outer Hebrides (ci-dessous), chaîne d’îles au large de la côte ouest de l’Écosse. Également à l’affiche, la Calabre, "orteil" de la Botte, l’Andalousie avec son trio Grenade, Cordoue et Séville, ou Batumi, la 2e ville de Géorgie sur la mer Noire.

Autant de points de chute qui montrent un "intérêt croissant pour des régions, des villes et des villages en dehors des sentiers battus", dixit la plateforme de location et de réservation de logements de particuliers.





Le classement complet

1. Kaikoura (Nouvelle-Zélande)

2. Xiamen (Chine)

3. Puebla (Mexique)

4. Normandie (France)

5. Great Smoky Mountains (Etats-Unis)

6. Buenos Aires (Argentine)

7. Accra (Ghana)

8. Mozambique

9. Outer Hebrides (Ecosse)

10. Wakayama Prefecture (Japon)

11. Catskill Mountains and Hudson Valley (Etats-Unis)

12. Santa Catarina (Brésil)

13. Batumi (Géorgie)

14. Winnipeg (Canada)

15. Pondicherry (Inde)

16. Ouzbékistan

17. Calabre (Italie)

18. Andalousie (Espagne)

19. Taïwan