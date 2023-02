Jouez, c’est du Belge : sélection de 6 jeux de société belges 100% noir-jaune-rouge qui valent le détour !

Accoudé à un coin du bar, on palabre. On joue, on prétend être un.e autre. C’est le principe de ce Barabistouille, que l’on doit aux Éditions du Hibou, basées à Tervuren. Chacun incarne un personnage - dont la description complète figure sur un carton de bière - avec ses petits travers, ses traits de caractère. L’idée est d’en faire un "jeu d’rôle", avec, à chaque tour, un petit défi supplémentaire : coller à un thème, dans un premier temps. Avec...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous