“Les signaux que nous recevons ne sont guère réjouissants”: mauvaise nouvelle si vous tombez en panne cet été !

Traditionnellement, les vacances estivales sont parmi les plus chargées pour les organismes d’assistance, qui doivent régulièrement redoubler d’ingéniosité pour assister aux mieux leurs affiliés lorsque le véhicule de ceux-ci tombent en panne, en leur trouvant en urgence un véhicule de remplacement.

Mais cet été sera sans doute encore plus compliqué que prévu. En cause : une pénurie de véhicules de remplacement, notamment précipitée par le manque de semi-conducteurs, indispensables pour la construction de véhicules neufs. "À cause du Covid, de nombreuses sociétés de location ont considérablement réduit leur flotte, confie-t-on chez Touring. Cette flotte de voitures n'a pas été réapprovisionnée. La pénurie de puces électroniques y est également pour quelque chose. Si un vacancier tombe en panne à l'étranger, il risque de ne pas pouvoir trouver de voiture de remplacement."

Chez Touring, on a donc décidé de renforcer autant que possible la flotte de voitures de remplacement. Même prévoyance chez Europ Assistance. "Nous avons contacté tous nos partenaires à l'étranger, qu'il s'agisse de concessionnaires ou de société de locations pour maximiser le nombre de véhicules de remplacement que nous aurions à disposition, confie Xavier Van Caneghem, porte-parole d'Europ Assistance. Les signaux que l'on reçoit depuis plusieurs semaines ne sont guère réjouissants. On enverra donc une partie de la flotte de véhicules de remplacement belges à l'étranger, dans les endroits où nous enregistrons traditionnellement des pics de demandes de nos clients."

Malheureusement, Europ Assistance avoue ne pas avoir "de baguette magique" et n'être pas certain de pouvoir "répondre à toute la demande. Dans les endroits les plus reculés, il sera peut-être compliqué de trouver une voiture de remplacement. Mais nous ferons le nécessaire pour prendre en charge tous nos clients d'une manière ou d'une autre".

Tant Touring qu'Europ Assistance rappellent donc l'importance de vérifier son véhicule avant son départ. "Beaucoup partent en vacances sans checker ni la pression ou l'usure des pneus ni les niveaux d'huile, commente Xavier Van Caneghem. Il y a toutefois une check-list qu'il est important de vérifier car cela peut permettre d'éviter des pannes qui nécessiteront l'immobilisation du véhicule pendant plusieurs jours."