Le low-cost, c'est terminé selon le boss de Ryanair: "L'avion est beaucoup trop bon marché"

Et si c'était la fin du low-cost? Michael O'Leary, le patron de Ryanair, a annoncé une hausse des prix des billets pendant au moins cinq ans. "L'avion est devenu beaucoup trop bon marché pour ce qu'il est", a-t-il commencé pour le Financial Times. "Chaque fois que je prends un vol pour Londres Stansted, je trouve absurde qu'il soit plus cher de se rendre au centre de Londres en train que de prendre un vol depuis l'Irlande vers la Grande-Bretagne."

Pour le quotidien spécialisé en économie, les billets devraient augmenter de 25 à 50%. Le boss de Ryanair a notamment annoncé que les prix passeraient de 40€ à 50 ou 60€. Comment expliquer cette augmentation? Michael O'Leary affirme que les contraintes vont augmenter avec le temps. Notamment avec le coût élevé du carburant et les taxes environnementales. "L'industrie des compagnies aériennes à bas prix n'est pas durable à des prix aussi bas", a-t-il également ajouté.

Selon les chiffres du comparateur de vols Kayak.com, les prix ont augmenté cet été. Mais de nombreux billets ont connu une baisse du prix au cours des dix dernières années.