Départs en vacances: les choses sérieuses vont commencer, du rouge et même du noir sur les autoroutes françaises dès samedi !

Après un premier week-end de juillet qualifié d’échauffement par les services autoroutiers français, ces samedi et dimanche constitueront le premier grand week-end de départ en vacances pour cet été 2022. Si bien que le centre national français d’information routière Bison futé a décidé de classer la journée de samedi en rouge sur l’ensemble du territoire hexagonal, prévoyant une circulation difficile après 10 h du matin. Le code couleur passera même au noir au départ d’Île-de-France. Sur l’A10 entre Saint-Arnoult-en-Yvelines et Tours, en direction de la côte altantique, de 7 h du matin jusqu’aux environs de 15 h.

Le code couleur sera également noir entre 10 h et 19 h sur l'A7 entre Lyon et Orange, pour rejoindre la Méditerranée. "Ce week-end marque le début officiel des congés scolaires en France et connaîtra de nombreux déplacements de longue distance sur les grands axes du pays, constate Bison futé. La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du Sud et des régions côtières."

Bison futé conseille donc à ceux qui le peuvent soit d’avancer leur départ au vendredi - classé jaune mais avec des touches rouges en région parisienne et entre Lyon et Orange - ou de le postposer au dimanche, classé vert sur les routes malgré des difficultés prévues dans l’après-midi sur l’autoroute du Soleil (A7).

Mais il n’y a pas qu’en France que des perturbations sont à prévoir sur les routes en raison de la forte densité de véhicules attendue pour le week-end. En Allemagne et en Autriche, la circulation sera par exemple dense, estime Touring, avec quelques ralentissements vendredi et samedi. Dimanche, le trafic sera fluide (vert).

En Suisse, la circulation sera difficile vendredi et dense samedi et dimanche. Les automobilistes peuvent s’attendre à un trafic particulièrement dense, selon Touring, avec des embouteillages importants. Notamment en amont du tunnel du Saint-Gothard en direction de l’Italie. En Italie et en Espagne, Touring prévoit une circulation très dense samedi.