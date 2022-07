Nouvelle grève des pilotes Ryanair les 23 et 24 juillet !

Une nouvelle action des pilotes belges et français de Ryanair sera menée ces 23 et 24 juillet.

L’été s’annonçait chaotique dans le ciel belge et européen, et cela se confirme. Après des centaines d’annulation chez Brussels Airlines et d’autres compagnies, mais aussi des grèves en Belgique fin juin, un nouveau mouvement se dessine.

Le week-end des 23 et 24 juillet, les pilotes Ryanair basés en France et en Belgique partiront en grève. "Les raisons sont toujours les mêmes : le non-respect des législations, mais aussi l'attitude méprisante et arrogante de la direction de Ryanair qui s'est encore aggravée depuis la grève des 24, 25 et 26 juin, lance Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. Par exemple, les salaires du mois de juin n'ont pas été indexés alors que cela devrait être le cas. En fait, le climat s'est encore dégradé depuis la dernière grève alors qu'il devrait être apaisé et qu'on devrait repartir pour des négociations plus sereines…"

Il fustige aussi les propos tenus ce week-end par Michael O'Leary dans la presse irlandaise. "Il dit que Ryanair n'a annulé que 25 vols depuis le début de l'été, alors qu'il y en a eu 450 sur un seul jour de grève, souffle-t-il. C'est quand même malheureux de la part de la plus grande compagnie aérienne d'Europe d'avoir une attitude pareille. C'est tout simplement intolérable."

Une grève qui touchera donc aussi le ciel français, tandis que le personnel de cabine doit encore se prononcer. "Je ne peux encore rien dire car des négociations sont encore d'actualité de ce côté-là. Mais s'il faut y aller, on le fera", conclut Didier Lebbe.