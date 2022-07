L'aéroport de Zaventem champion d'Europe... des retards !

Au départ de Zaventem, plus de sept vols sur dix ont décollé avec du retard depuis le début du mois de juillet. Un record puisque nulle part ailleurs en Europe un aéroport compte autant d'avions en retard.

L'aéroport national de Zaventem peut être considéré comme le champion d'Europe des retards depuis le début de ce mois de juillet. Pendant cette période de grande affluence vu les nombreux débats en vacances, notre aéroport national bat tous les records en matière de retards partout en Europe. En effet, d'après la plateforme de données Official Aviation Guide (OAG), à l'aéroport de Zaventem, 72% des vols n'ont pas décollé à l'heure pendant les 9 premiers jours de juillet. En plus de ces nombreux retards, 2,5 % de vols ont été annulés.

Dans ce classement assez dévalorisant, reconnaissons-le, l'aéroport de Zaventem est suivi par Francfort en Allemagne (68% de retard) et Eindhoven aux Pays-Bas (67%). L'aéroport qui prend la dernière place, qui est donc la meilleure, est celui de Bergame, le troisième aéroport d'Italie où seuls 3% des vols ont été retardés et 1% annulés lors des la première dizaine de juillet.

Dans les colonnes du quotidien Het Laatste Nieuws, Brussels Airport se défend en indiquant qu'à Zaventem, plus qu'ailleurs, il y a de nombreuses correspondances qui arrivent en retard et donc que certains vols partent parfois délibérément quelques minutes plus tard. "En outre, dans 8,6 % des cas, le délai était inférieur à quatre minutes.", soutient Nathalie Pierard, porte-parole de Brussels Airport.

Brussels Airport justifie également les nombreux retards en rappelant fait que les vacances d'été commencent le 1er juillet en Belgique mais aussi, et il ne faut pas l'oublier à cause du "manque de personnel pour le traitement des bagages et le contrôle des passeports", relate également la porte-parole de Brussels Airport.