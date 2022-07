Accueil Conso Vacances La Gironde durement touchée par des incendies: que faire si vous êtes en vacances dans la région? On fait le point sur les feux de forêt en Gironde et le risque pour les vacanciers. Van Hoof Thibaut ©AP

Les feux de forêt qui ravagent la Gironde depuis quelques jours ne faiblissent pas. On compte plus de 13 000 hectares de forêts ravagées, 3 900 à La-Teste-de-Buch et 9 000 dans le secteur de Landiras. Au total, plus de 16 000 personnes ont dû être évacuées, et plus de 1 500 pompiers sont sur le...