Voici le dispositif infaillible pour ne pas perdre définitivement votre valise

Ces dispositifs permettent de géolocaliser les bagages pour avoir plus de chance de les retrouver.

Entre les aéroports surchargés, les vols et les prix qui prennent un peu partout l’ascenseur, les voyageurs vivent un été assez houleux.

L’autre hantise des voyageurs qui prennent l’avion, c’est de ne pas retrouver leurs bagages sur le tapis roulant une fois arrivés à destination. Face à cette situation, certains vacanciers ont trouvé la parade : ils localisent leur valise grâce à de petits accessoires numériques. Ces dispositifs permettent en effet de géolocaliser les bagages pour avoir plus de chance de les retrouver. On peut citer notamment les trackers AirTags d’Apple ou de Tile, que les touristes collent sur les bagages qu’ils enregistrent en soute.

Il existe d'ailleurs d'autres marques proposant des trackers. Parmi elles, signalons Chipolo, Wistiki ou encore les SmartTags de Samsung. Brussels Airport a également créé son système de traçage : le bTag. "On a développé ce système avant la crise, explique Nathalie Pierard, porte-parole de Brussels Airport. C'est une sorte d'étiquette qui fonctionne avec un capteur, ce dernier étant capté lors des jetées et permettant de dire si la valise a bien été prise en charge par le bagagiste, un autre message est notifié quand le bagage est arrivé et est donc récupérable sur le tapis roulant."