Accueil Conso Vacances Vous ne partez pas en vacances cet été? Bonne nouvelle, voyager en automne serait le bon plan! L’été 2022 a été celui de la reprise et de la ruée vers le soleil. Et les Belges ont encore des envies d’ailleurs. Van Hoof Thibaut ©AP

Comme annoncé, l'été a été plus que chargé pour le secteur du tourisme. Après deux années perturbées par la crise sanitaire, la crise économique n'a pas (encore ?) eu d'effet sur l'envie de voyager des Belges. Et ce ne sont pas non plus les grèves ou les retards en cascade dans le secteur de l'aviation qui ont eu un effet négatif sur les départs. "Au niveau...